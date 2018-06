Pilsen (SID) - In der Generalprobe für die anstehende EM-Qualifikation haben sich die U19-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Pilsen 0:0 von Gastgeber Tschechische Republik getrennt. Vom 25. bis 30. Mai kämpft die Mannschaft von DFB-Trainer Horst Hrubesch in Serbien gegen die Gastgeber, Rumänien und Ungarn um das EM-Ticket.