New York (dpa) - Erstmals seit 35 Jahren wird 2012 kein Roman mit dem begehrten Pulitzer-Preis gewürdigt. Die Jury in New York teilte am Montag mit, dass sie keinen der drei Kandidaten in der Endrunde den Preis zuerkennen wollte. Ein Grund für die Entscheidung wurde zunächst nicht bekannt.

Chancen auf den Pulitzer-Preis hatten demnach der in München geborene Schriftsteller Denis Johnson mit dem bisher noch nicht ins Deutsche übersetzten Kurzroman «Train Dreams», seine junge Kollegin Karen Russell mit «Swamplandia!» und der 2008 gestorbene Autor David Foster Wallace. Sein letzter Roman «The Pale King» war erst nach dem Freitod des berühmten Autoren mit 46 Jahren abgeschlossen worden.

Die drei Kandidaten für die Endrunde werden von einem Komitee von Lesern ausgewählt. Die Jury trifft dann die Entscheidung, welcher den Pulitzer-Preis für den besten Roman des Jahres verdient, heißt es auf der Internetseite der Pulitzerstiftung. In Johnsons «Train Dreams» beschreibt ein Tagelöhner das Leben im amerikanischen Westen vergangener Zeiten. Russells «Swamplandia!» schildert den Kampf einer ungewöhnlichen Familie um ihren Vergnügungspark in den Sümpfen von Florida. Wallace hatte sich in «The Pale King» die Eintönigkeit und Bürokratie im amerikanischen Berufsleben vorgeknüpft.

Die in New York lebende Dramatikerin Quiara Alegriá Hudes gewann mit ihrem Bühnenstück «Water by the Spoonful» den Pulitzer-Preis in der Kategorie Drama. Ihr imaginatives Werk verfolge einen Veteranen des Irakkrieges, der sich in einem Sandwichladen eine neue Existenz aufbaut, bei der Suche nach dem Sinn des Lebens, hieß es von Seiten der Jury.

Der New Yorker Historiker Manning Marable (1950-2011) kommt posthum zu Ehren. Seine politische Biografie von Malcolm X, «Malcolm X: A Life of Reinvention», an der er rund zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte, war kurz nach seinem Tod im April vergangenen Jahres erschienen und wurde jetzt von der Jury für den Geschichtspreis ausgewählt. Der Pulitzer-Preis für die beste Biographie 2012 geht an John Lewis Gaddis für sein Porträt eines weltreisenden Diplomaten: «George F. Kennan: An American Life».

Die Pulitzer-Preise sind die höchsten Medienpreise in den USA und zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen für Schriftsteller, Journalisten und Komponisten. Sie werden in 21 Kategorien vergeben und sind mit jeweils 10 000 Dollar (7000 Euro) dotiert.

Preisträger