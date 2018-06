Berlin (SID) - Die Berlin Recycling Volleys haben sich in der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erneut zurückgekämpft und den ersten Titelgewinn von Generali Haching vorerst verhindert. Der Hauptstadtklub von Trainer Mark Lebedew setzte sich nach einer fast fehlerfreien Vorstellung souverän mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:16) gegen die mutlosen Rand-Münchner durch.

Berlin schaffte in der Serie nach dem Modus "best of five" vor 7381 Zuschauern im "Hexenkessel" Max-Schmeling-Halle damit den Ausgleich zum 2:2 und darf erstmals seit acht Jahren wieder vom Titel träumen. Das fünfte und entscheidende Finalspiel findet am Sonntag (16.00 Uhr) in Unterhaching statt.

"Das war eine richtig starke Leistung, die wichtigen Spiele haben wir bisher gewonnen", sagte Berlins Diagonalangreifer Paul Carroll: "Aber noch haben wir nichts in der Hand. Uns steht am Sonntag ein ganz schweres Spiel bevor." Dagegen meinte Hachings Nationalspieler Denis Kaliberda: "Wir müssen uns klar steigern, heute war vor allem im dritten Satz total die Luft raus."

Während das Team von Trainer Mihai Paduretu beim finalen Showdown zum ersten Mal die Meisterschaft gewinnen kannn, geht es für die Berliner nach den Triumphen von 1993, 2003 und 2004 um den vierten Triumph der Vereinsgeschichte. Allerdings wäre dazu für den Vizemeister des Vorjahres der erste Auswärtssieg in der spannenden Endspielserie notwendig.

Die Berliner, die sich im Halbfinale schon überraschend mit 3:1 gegen Serienmeister Friedrichshafen durchgesetzt hatten, wirkten von Beginn an hellwach und erspielten sich im ersten Satz eine 14:9-Führung. Konzentrierte Angriffsarbeit und kaum Fehler bei der Abwehr der wuchtigen Angriffe brachten die enttäuschenden Unterhachinger aus dem Konzept.

Auch das Aufbäumen zu Beginn des zweiten Abschnitts half den Gästen nur wenig, denn die Berliner ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und gewannen sogar noch deutlicher als zu Beginn. Schließlich gaben die Recycling Volleys auch im letzten Satz die Kontrolle nicht aus der Hand und siegten absolut überlegen.