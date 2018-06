Bukarest (Rumänien) (SID) - Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Kanuslalom-Europameisterschaft 2015 erhalten. Dies entschied die Europäischen Kanu-Föderation (ECA) im rumänischen Bukarest. Die Wettkämpfe werden im sächsischen Markkleeberg stattfinden, wo bereits 2010 die Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen worden waren. Augsburg ist Ausrichter der diesjährigen EM (9. bis 13. Mai).

"Mit solch großen Meisterschaften im eigenen Land verschaffen wir unserem Sport in Deutschland natürlich eine große Aufmerksamkeit", sagte der DKV-Präsident Thomas Konietzko: "Mit der EM in diesem Jahr in Augsburg und der EM in Markkleeberg in drei Jahren werden wir attraktive Werbung für den Kanu-Slalom machen."

Die 2007 gebaute 270 Meter lange U-förmige Strecke dient derzeit als Wettkampfs- und Trainingsstätte für professionelle Kanuslalom- und Wildwasserfahrer. Darüber hinaus besuchen jährlich über 300.000 Freizeitsportler den Kanupark in der Nähe Leipzigs.