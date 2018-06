Köln (SID) - Nach Gold und Weltrekord bei der Hallen-WM sprüht Jelena Issinbajewa wieder vor Optimismus. "Ich kann mich nur selbst schlagen", meinte die russische Stabhochspringerin 100 Tage vor Olympia in London in einem Interview mit laureus.com.

Die im Juni 30 Jahre alt werdende Olympiasiegerin von 2004 und 2008 sagte mit Blick auf London: "Ich weiß, wie hoch ich springen kann, und ich weiß, dass diese Höhe für meine Gegnerinnen unmöglich ist." Laut ihrem Trainer Jewgeni Trofimow kann sie 5,10 m oder noch höher springen. Ihre Weltrekorde stehen derzeit im Freien bei 5,06 m und in der Halle bei 5,01 m.

Issinbajewa kündigte an, bevor sie nach der WM 2013 in Moskau zurücktritt, wolle sie in der Zahl der Weltrekorde Sergej Bubka (35) überboten haben. Bisher hat sie 30 Bestmarken erzielt.

Nach ihren Medaillenpleiten bei WM 2009, Hallen-WM 2010 und WM 2011 sagt der aus Wolgograd stammende einzige russische Leichtathletik-Star: "Es ist ein tolles Gefühl, wieder zurück zu sein auf früherem Niveau."