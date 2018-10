Elchesheim-Illingen (dpa) - Ein Fahrfehler war nach Polizeiangaben Ursache des Schiffsunglücks am Morgen auf dem Rhein. Die Fahrrinne sei an der Unglücksstelle 90 Meter breit. Das Schiff sei dort am frühen Morgen definitiv zu weit nach rechts geraten, sagte ein Polizeisprecher. Das Passagierschiff hatte am frühen Morgen bei Karlsruhe den Grund des Flusses berührt und war leck geschlagen. Mit Hilfe eigener Pumpen schaffte es das Schiff noch selbstständig in den sechs Kilometer entfernen Karlsruher Hafen. Verletzt wurde niemand.

