FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Dienstag angesichts einer gewissen Entspannung am spanischen Anleihemarkt etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3140 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,3091 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3132 (Montag: 1,3024) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7615 (0,7678) Euro.

"Im Vormittagshandel hat vor allem die Entspannung am spanischen Anleihemarkt den Euro gestützt", sagte Rainer Sartoris, Devisensenexperte beim Bankhaus HSBC Trinkaus. Die Renditen für zehnjährige spanische Staatsanleihen waren wieder unter die Marke von sechs Prozent gefallen. Zudem erfreute sich eine spanische Geldmarktauktion einer robusten Nachfrage, auch wenn der Staat höhere Zinsen bezahlen musste als zuletzt. Zudem haben laut Sartoris auch die gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen den Euro gestützt. Volkswirte zeigten sich überrascht, dass der Konjunkturfrühindikator nicht nur für Deutschland, sondern auch für die krisengeschüttelte Eurozone gestiegen ist.

Im Nachmittagshandel gab der Euro einen Teil seiner Gewinne ab, nachdem er zuvor bis auf 1,3173 Dollar gestiegen war. Am Montag war der Euro allerdings zeitweise noch unter die Marke von 1,30 Dollar gefallen. "Der Euro dürfte sich voraussichtlich weiter in einer Handelspanne von 1,30 bis 1,35 Dollar bewegen", sagte Sartoris. Angesichts der Unsicherheit an den Märkten bestehe jedoch kurzfristig die Gefahr, dass der Euro nach unten aus der Spanne ausbrechen könnte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82340 (0,82270) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 105,96 (105,18) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2018 (1,2025) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.635,50 (1.653,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39.710,00 (40.040,00) Euro.