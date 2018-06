Köln (SID) - Nach einer tollen Aufholjagd haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc und Marco Sturm mit den Florida Panthers in der nordamerikanischen Profiliga NHL Kurs auf das Play-off-Viertelfinale genommen. Florida feierte bei den New Jersey Devils trotz eines 0:3-Rückstandes einen 4:3-Erfolg und ging in der Serie "best of seven" mit 2:1 in Führung.

Goc stand bei dem wichtigen Auswärtssieg 18:20 Minuten auf dem Eis, Sturm bekam 12:06 Minuten Eiszeit. "Ob man mit drei Toren führt oder zurückliegt, man muss einfach weiterspielen. Jetzt sind wir glücklich", sagte Torhüter Scott Clemmensen, der nach dem schnellen 0:3-Rückstand in der siebten Minute ins Spiel kam und 19 Schüsse abwehrte.

Der elfmalige Meister Detroit Red Wings steht derweil vor dem Aus. Detroit unterlag den Nahville Predators auf eigenem Eis mit 1:3 und liegt in der Serie mit 1:3 in Rückstand. Die Phoenix Coyotes kamen bei den Chicago Blackhawks zu einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung und führen in der Serie mit 2:1.