Los Angeles (dpa) - Der australische Schauspieler Liam Hemsworth («Die Tribute von Panem - The Hunger Games») steht als Hauptdarsteller für den Spionage-Thriller «Paranoia» bereits fest. «Variety» zufolge verhandelt sein amerikanischer Kollege Lucas Till («X-Men: Erste Entscheidung») um die Rolle eines engen Freundes und Mitarbeiters der zentralen Figur.

Auch Gary Oldman und Harrison Ford sollen für Rollen im Gespräch sein. Regisseur Robert Luketic («Kiss & Kill», «Natürlich blond») will im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen. «Paranoia» ist ein Thriller, der in der Welt mächtiger Telekommunikationsfirmen spielt. Till, ein 21-jährige Texaner, fiel 2009 in dem Teeniestreifen «Hannah Montana» als der blonde Nachbarjunge Travis. In den verliebte sich das brave College-Girl Miley Stewart (Miley Cyrus), das sich abends in die Sängerin Hannah Montana verwandelt.

