Stuttgart (SID) - Trainer Markus Babbel hat seinen früheren Teamkollegen und Schützling Matthieu Delpierre zum Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim gelockt. Der 30 Jahre alte französische Innenverteidiger verlässt den Hoffenheimer Lokalrivalen VfB Stuttgart nach Saisonende ablösefrei. Delpierre, der die Schwaben von 2009 bis zum Jahresanfang als Kapitän anführte, hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014 im Kraichgau unterschrieben.

"Matthieu ist ein überragender Abwehrspieler, der uns in der Abwehr zu noch mehr Stabilität verhelfen wird. Er ist ein gestandener Profi mit Führungs-Qualitäten und wird unserer jungen Mannschaft damit gut tun", sagte Babbel, der derzeit auch als Manager bei den Hoffenheimern arbeitet. Gemeinsam mit Babbel holte Delpierre, der 2004 vom OSC Lille nach Stuttgart kam, im Jahr 2007 die deutschte Meisterschaft.

Der Franzose, der Babbel bereits als Trainer beim VfB erlebte, spielte zuletzt aufgrund von Verletzungen keine Rolle mehr bei den Schwaben. Delpierre wird der achte frühere VfB-Profi im Hoffenheimer Kader sein.

Derweil hat der VfB offenbar einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie verschiedene Zeitungen melden, soll zukünftig der Schriftzug der "Mercedes-Benz Bank" auf dem Trikot zu sehen sein. Am Donnerstag soll der Sponsor, der in den kommenden drei Jahren angeblich zwischen sechs und acht Millionen Euro pro Saison überweisen will, offiziell vorgestellt werden.