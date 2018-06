Wolfsburg (SID) - Felix Magath setzt für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Freitag beim FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) auf seine etatmäßigen Stürmer Patrick Helmes und Mario Mandzukic. "Ich gehe davon aus, dass beide spielen können", sagte der Wolfsburger Manager-Trainer. Während Helmes zuletzt über muskuläre Probleme klagte, laborierte Mandzukic an einer Fußverletzung.

Größere Sorgen bereitet Magath indes der Defensivbereich für die Partie in Mainz. In Alexander Madlung und Marco Russ fallen Freitag zwei Innenverteidiger aus. Beide Abwehrspieler meldeten sich wegen Krankheit ab.

Ex-Profi Zvonimir Soldo indes wird nicht neuer Co-Trainer bei den "Wölfen". Der frühere Bundesliga-Profi des VfB Stuttgart und Ex-Coach des 1. FC Köln hielt sich in den letzten Tagen in Wolfsburg auf. "Er hat uns hier besucht, wir haben viel über Fußball gesprochen. Es ist aber nicht daran gedacht, den Trainerstab zu verändern", sagte Magath.