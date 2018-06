Hannover (SID) - Mittelfeldspieler Lars Stindl wird in den kommenden Tagen seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 vorzeitig um vier Jahre verlängern. Dies kündigte Sportdirektor Jörg Schmadtke am Dienstagabend beim "NP-Anstoß" an. "Er wird diese Woche noch einen Vertrag bis 2016 unterschreiben", sagte Schmadtke.

Vor Stindl, an dem auch Borussia Mönchengladbach starkes Interesse hatte, hatten bereits Jan Schlaudraff, Manuel Schmiedebach, Emanuel Pogatetz und Christian Pander ihre Verträge bei den Niedersachsen verlängert.