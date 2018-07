Gelsenkirchen (SID) - Der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 will Trainer Huub Stevens langfristig an die Königsblauen binden. "Ich möchte Stevens, in welcher Funktion auch immer, auf Schalke halten. Es ist mein Wunsch, dass Schalke seine letzte Station im Fußball ist. Jemanden mit seinem Erfolg und seiner Souveränität sollten wir nicht abgeben", sagte Tönnies der Sport Bild.

Stevens habe die Mannschaft "aufgefangen", nachdem dessen Vorgänger Ralf Rangnick wegen eines Erschöpfungssyndroms "praktisch über Nacht weg war", sagte Tönnies: "Stevens ist ein völlig anderer Mensch und lässt einen völlig anderen Fußball spielen als während seiner ersten Amtszeit auf Schalke." Der niederländische Coach besitzt beim DFB-Pokal-Sieger noch einen Vertrag bis 2013.