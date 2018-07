Kabul (dpa) - Den US-Truppen in Afghanistan droht der vierte Skandal in nicht einmal vier Monaten: Nach Angaben der Internationalen Schutztruppe Isaf sind Fotos veröffentlicht worden, «die zu zeigen scheinen, wie US-Armeeangehörige mit den Leichen von Aufständischen posieren, die sich 2010 bei Selbstmordanschlägen selbst töteten». Der Kommandeur der Isaf, US-General John Allen, verurteilte «die auf den Fotos abgebildeten Handlungen». Die amerikanische Botschaft in Kabul äußerte sich entsprechend.

