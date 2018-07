Berlin (dpa) - Thomas Gottschalk hat in seiner ARD-Vorabendshow am Abend die kurz zuvor verkündete Einstellung von «Gottschalk Live» größtenteils ignoriert. Gottschalk erlaubte sich nur einen kleinen Hinweis auf seine Absetzung. Die ARD hatte kurz zuvor bekanntgegeben, dass «Gottschalk Live» am 7. Juni zum letzten Mal ausgestrahlt wird. Die Einschaltquoten waren mit einer knappen Million Zuschauer pro Sendung zu schwach.

