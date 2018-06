Duisburg (dpa) - Wegen der Entschärfung einer Zehn-Zentner-Bombe ist am Vormittag der Duisburger Hauptbahnhof evakuiert worden. Neben Bewohnern sind auch viele Pendler und Händler von der Räumung betroffen. Rund 17 000 Menschen leben in der Sicherheitszone, viele haben zudem dort ihren Arbeitsplatz. Auch Pendler und Reisende sind von der Evakuierung betroffen. Die Bombe war am vergangenen Freitag bei Bauarbeiten am Duisburger Güterbahnhof gefunden worden.

