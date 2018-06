Saarbrücken (dpa) - Im Saarland verhandeln CDU und SPD heute weiter über eine große Koalition. Beim vierten Treffen in großer Runde wollen die Unterhändler in Saarbrücken über Bildung, Wirtschaft und Arbeit beraten. Knackpunkte sind unter anderem die Frage nach einem Mindestlohn, einem Tariftreuegesetz und der Förderung von Gemeinschaftsschule und Gymnasium. Beide Seiten haben Stillschweigen bis zum Ende der Verhandlungen vereinbart. Sie hoffen, dass sie am Samstag abschließend eine «politische Einigung» erzielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.