Karlskrona (SID) - Die WM-Dritte Juliane Schenk ist ihrer Favoritenrolle bei der Europameisterschaft im schwedischen Karlskrona gerecht geworden und ins Viertelfinale eingezogen. Schenk bezwang in der dritten Runde die Ukrainerin Natalija Woytseth klar mit 21:8, 21:8. Zuvor hatte sich die an Nummer zwei gesetzte Berlinerin bereits gegen Line Kjaersfeldt aus Dänemark mit 21:18, 21:13 durchgesetzt. In der Runde der letzten Acht am Donnerstag trifft Schenk auf Sabrina Jaquet aus der Schweiz.

Bei den Männern durfte Dieter Domke (Bischmisheim) jubeln. Domke, der in Runde zwei zunächst überraschend den an Nummer drei gesetzten Dänen Hans-Kristian Vittinghus (21:15, 21:14) bezwungen hatte, gewann sein Drittrunden-Spiel gegen Wladimir Malkow aus Russland deutlich mit 21:9, 21:13 und trifft nun entweder auf Viktor Axelsen (Dänemark/Nr. 7) oder Pedro Martins (Portugal).

Am Mittwochabend kämpfte zudem der deutsche Serienmeister Marc Zwiebler aus Bonn um einen Platz im Viertelfinale. Der an Nummer vier gesetzte Zwiebler traf auf den Esten Raul Must.

Ausgeschieden sind dagegen Karin Schnaase (Lüdinghausen) und Lukas Schmidt (Bischmisheim). Schnaase bezwang zunächst die an Nummer vier gesetzte Französin Hongyan Pi (21:9, 21:18) und musste dann im Spiel gegen Kristina Gavnholt aus Tschechien beim Stand von 11:21 und 14:18 verletzt aufgeben.