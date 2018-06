Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Ass Timo Boll will sich in den kommenden Wochen voll auf seinen Verein Borussia Düsseldorf konzentrieren. "Nachdem wir uns für die DTTL-Play-offs und die Finalspiele im ETTU Cup qualifiziert haben, wollen wir beide Titel nach Düsseldorf holen. Darauf liegt jetzt erst einmal mein Hauptaugenmerk", teilte der Rekord-Europameister am Mittwoch via Facebook mit: "Deshalb verzichte ich auch auf eine Teilnahme an den Spanish Open, die am Wochenende in Almeria stattfinden."

Bereits am Dienstag hatte Boll seine Teilnahme an dem Turnier in Spanien abgesagt. Nach dem Gewinn der Silbermedaille mit dem deutschen Team bei der Heim-WM in Dortmund hatte der 30-Jährige zunächst eine Erkältung auskuriert und sich anschließend eine Woche Urlaub gegönnt.