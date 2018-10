Köln (dpa) - Die Metallarbeitgeber bieten in der laufenden Tarifrunde 3,0 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 14 Monaten. Bei der dritten Tarifrunde für die rund 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen legten sie in Köln bundesweit ihr erstes Angebot vor. Die IG Metall fordert anderem einen Lohnzuschlag von 6,5 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.