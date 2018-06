FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX> ist am Mittwoch in einem impulsarmen Handel leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3105 US-Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte sie noch 1,3141 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch auf 1,3093 (Dienstag: 1,3132) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7638 (0,7615) Euro.

"Es hat im Handelsverlauf keine marktbewegenden Daten gegeben, und der Euro hat sich in der Handelsspanne der vergangenen Tage bewegt", sagte Lutz Karpowitz, Devisenexperte bei der Commerzbank. Man warte jetzt auf die Auktion spanischer Staatsanleihen am Donnerstag. Hier erwartet Karpowitz eine erfolgreiche Platzierung, auch dank des eher geringen angestrebten Volumens. Bei der Diskussion um eine Anhebung der Mittel für den Internationalen Währungsfonds (IWF) handelt es sich laut Karpowitz eher um Beruhigungspillen. Eine Intervention des IWFs in Ländern wie Italien oder Spanien würde die Unsicherheit eher erhöhen und die Kapitalflucht verstärken. Der IWF hält am Wochenende seine Frühjahrstagung ab.

Der Euro dürfte laut Karpowitz tendenziell unter Druck bleiben. "Die Skepsis der internationalen Finanzinvestoren gegenüber Ländern wie Italien und Spanien ist weiter groß." Die zwischenzeitliche Entspannung an den Märkten sei vor allem durch die Liquiditätsversorgung der EZB begründet gewesen. Die Reform- und Sparpolitik in den Ländern dürfte die Märkte zunächst nicht überzeugen, da sie erst langfristig wirke.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,81915 (0,82340) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 106,64 (105,96) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2032 (1,2018) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.644,00 (1.636,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39.820,00 (39.710,00) Euro.