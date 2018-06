Frankfurt/Main (dpa) - Der Kurs des Euro hat sich vorerst über der Marke von 1,31 US-Dollar stabilisiert. Im frühen Handel stand die Gemeinschaftswährung bei 1,3114 Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,7622 Euro. Die Anleger warten nach Einschätzung von Experten auf eine wichtige Versteigerung spanischer Staatsanleihen am Donnerstag und auf die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas am Freitag. Nach Einschätzung der Commerzbank ist die Nervosität der Anleger mit Blick auf die angespannte Lage an den Anleihenmärkten in Spanien und Italien wieder etwas abgeflaut.

