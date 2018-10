Frankfurt/Main (dpa) - Turbulente Anleihenmärkte und gemischt ausgefallene Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienhandel am Donnerstag in Atem gehalten: Nach einer orientierungslosen Berg- und Talfahrt ging der Dax am Abend mit einem Abschlag von 0,90 Prozent auf 6671,22 Punkte aus dem Handel.

Damit hat der Leitindex nach der Kursrally vom vergangenen Dienstag seine Gewinne mehrheitlich wieder abgegeben. Wegen des relativ dünnen Handelsvolumen hätten sich die Indizes schnell in die ein oder andere Richtung bewegt, sagte Aktienhändler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade. Auch der MDax rutschte um 0,56 Prozent auf 10 601,98 Punkte ab, und der TecDax gab um 0,91 Prozent auf 775,93 Punkte nach.

Der Aktienhandel hatte zu großen Teilen im Sog der EU-Schuldenkrise gestanden. Die am Morgen positiv aufgenommene spanische Anleihenauktion und später die unbegründeten Gerüchte über eine bevorstehende Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs hatten den deutschen Aktienmarkt hin und her geworfen. Einen Dämpfer verpassten dem Handel zudem am Nachmittag gemischte US-Konjunkturdaten.