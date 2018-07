Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Bundespräsident Joachim Gauck zu einem Besuch im Südwesten empfangen. Gauck startete damit seine Antrittsbesuche in den Bundesländern. Begleitet wird er von seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt. Nach dem Empfang im Stuttgarter Staatsministerium will Gauck eine Rede im Landtag halten. Danach fährt er in den Kreis Tübingen, wo er eine Schule und ein Solarthermie-Unternehmen besucht. Am Abend trifft der Bundespräsident bei einem Stehempfang 130 Bürger.

