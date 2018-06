Düsseldorf (dpa) - Apple will sich im Streit um Samsungs iPad-Konkurrenten nicht geschlagen geben und geht weiter gegen den Tablet-Computer Galaxy Tab 10.1N vor. Nach der Niederlage vor dem Düsseldorfer Landgericht im Februar sei Apple in die Berufung gegangen, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Am 5. Juni will das Oberlandesgericht über den Fall verhandeln. Die Prozesse in Düsseldorf sind Teil eines weltweiten Konflikts zwischen Apple und Samsung um den Milliardenmarkt der Tablet-Computer und Smartphones.

