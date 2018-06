München (SID) - Der EHC München aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht vor einer ungewissen Zukunft und prüft momentan aus finanziellen Gründen sogar einen Umzug. "Die Konzeptionen für die kommende Saison sind bereits sehr weit fortgeschritten. Aus gesamtwirtschaftlichen Gründen erwägen die Gesellschafter des EHC München auch weitere Optionen. Dazu zählt unter anderem ein Umzug des Klubs, gegebenenfalls in Verbindung mit einem Eigentümerwechsel", heißt es auf der Homepage des EHC. Nach Berichten Münchner Medien hat es bereits Gespräche mit Zweitligist Schwenningen über einen Verkauf der DEL-Lizenz des EHC gegeben.

Ungeachtet dessen legte die EHC-Geschäftsführung den Hauptgesellschaftern das Budget für die DEL-Saison 2012/2013 vor. Sowohl die sportliche als auch die kaufmännische Leitung wurde daraufhin von den Gesellschaftern beauftragt, die Planungen für die Spielzeit 2012/2013 voranzutreiben."

Die Münchner, die die Meister-Playoffs in der DEL verpasst haben, schreiben seit Jahren rote Zahlen. Für die vergangene Saison lag der Etat bei 3,7 Millionen Euro. Auf Dauer ist der Spielbetrieb in der alten Olympia-Eishalle für den EHC jedoch kaum finanzierbar. Der Bau einer neuen Arena im Olympiapark wurde erst in dieser Woche abgelehnt. Zudem fehlen einige Sponsoren.