Paris (dpa) - Der österreichische Regisseur Michael Haneke ist beim Filmfestival von Cannes wieder im Rennen um eine Goldene Palme. Bei seinem Beitrag handelt es sich um den Film «Amour», eine französische Produktion, wie die Veranstalter am Donnerstag bei der Vorstellung der offiziellen Auswahl bekanntgaben.

Haneke hatte bereits 2009 mit «Das weiße Band» in Cannes triumphiert. Insgesamt werden 22 Filme zum Wettbewerb um die Goldene Palme geladen. Deutschland ist dieses Jahr weder im Hauptwettbewerb vertreten noch in der renommierten Nebenreihe «Un certain regard».

Starke Konkurrenz kommt aus dem englischsprachigen Raum mit Ken Loach, David Cronenberg und Wes Anderson, dessen Film «Moonrise Kingdom» das Filmfestival am 16. Mai eröffnen wird. Präsident der Jury ist der Italiener Nanni Moretti.

