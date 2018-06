Berlin (dpa) - Alien-Jagd in Berlin. Zur Deutschlandpremiere von «Men in Black 3» werden am 14. Mai die Hollywoodstars Will Smith und Josh Brolin als coole MIB-Agenten in der Hauptstadt erwartet. Neben den geladenen Promi-Gästen können auch 7000 Filmfans bei der Premiere in der O2 World Berlin dabei sein. Erstmals treten die Außerirdischen-Jäger mit den schwarzen Anzügen und den berühmten «Blitzdings»-Geräten in 3D auf, wie Sony Pictures ankündigte. Im dritten Teil müssen Agent J und Agent K, wieder von Tommy Lee Jones gespielt, natürlich wieder nichts Geringeres retten als den Planeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.