Manama (SID) - Der bisher in dieser Saison vom Pech verfolgte Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat nach dem ersten Sieg seines Teamkollegen Nico Rosberg auch eigene Achtungserfolge angekündigt. "Meine Rennen waren bisher meist zu kurz, wettermäßig oder von anderen eingeschränkt", sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag: "Ich glaube nicht, dass wir von mir bis jetzt gesehen haben, was wir noch sehen werden."

In Shanghai war Schumacher als Zweiter hinter Rosberg auf dem Weg zum besten Ergebnis seit seinem Comeback, ehe er durch einen nicht fixierten Reifen beim Boxenstopp ausschied. "Normalerweise arbeitet man für sein Glück", sagte der 43-Jährige: "Aber ich weiß nicht, was ich in den ersten drei Rennen hätte anders machen sollen. Von daher kann man schon sagen, dass Glück eine gewisse Rolle spielt."

Wo Mercedes in der "engsten Saison, die ich in meiner aktiven Zeit erlebt habe" steht, weiß auch der siebenmalige Weltmeister nicht genau. "In jedem Fall haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Und was das bedeuten kann, haben wir in China gesehen", sagte er: "Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir schon für Siege infrage kommen."

Ob Rosberg durch den erlösenden Erfolg beim 111. Start ein noch gefährlicherer Gegner wird, wollte Schumacher nicht beurteilen. "Es gibt Geschichten, dass einen der erste Sieg schneller macht. Genauso wie es Geschichten gibt, dass einen ein Kind langsamer macht", sagte er schmunzelnd: "Von einem weiß ich, dass es nicht stimmt, bei dem anderen glaube ich es auch nicht unbedingt. In jedem Fall muss man Nico gratulieren, dass er einen Superjob gemacht und dem Team einen wichtigen Sieg geholt hat, der alle happy gemacht hat."