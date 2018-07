Frankfurt/Main (SID) - Die Fußballerinnen des siebenmaligen deutschen Meisters 1. FFC Frankfurt müssen vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Samstag gegen den englischen Titelträger FC Arsenal (14.15 Uhr/ZDF) um den Einsatz von Spielführerin Sandra Smisek bangen. Die 34-Jährige laboriert an einer Beckenprellung. Über den Einsatz der Polizeikommissarin wird erst am Freitag entschieden. Sicher ausfallen werden Nationaltorhüterin Nadine Angerer, Spielmacherin Fatmire Bajramaj und Alexandra Krieger.

Trotz der Personalprobleme geht Manager Siegfried Dietrich nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel von einem Einzug ins Finale am 17. Mai im Münchner Olympiastadion (18.00 Uhr) aus. "Wir alle erwarten von uns, dass wir mit einer weiteren 110-Prozent-Leistung den Sprung ins Finale schaffen", sagte Dietrich, dessen Klub dreimal den Vorgänger-Wettbewerb (UEFA-Cup) gewonnen hat.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) zahlt jedem Finalisten 200.000 Euro. Der Cup-Gewinner erhält weitere 50.000 Euro. Dietrich, der für Samstag mit rund 5000 Zuschauern rechnet, führt derzeit Gespräche über die Prämien für die Spielerinnen mit dem Mannschaftsrat.

Der Finalgegner von Frankfurt oder Arsenal wird voraussichtlich der französische Titelverteidiger Olympique Lyon sein. Die Französinnen hatten das Halbfinal-Hinspiel 5:1 gegen den deutschen Meister Turbine Potsdam, den sie in der vergangenen Saison im Endspiel geschlagen haben, gewonnen.