Berlin (SID) - In einem Offenen Brief haben sich Anhänger des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Energie Cottbus an die Mannschaft gewandt und Drohungen gegen einzelne Spieler scharf verurteilt. "Aus verschiedenen Quellen wurde von Drohungen gegenüber einzelnen Spielern berichtet und dies darf es nicht geben", hieß es in dem auf der Internetseite des Vereins veröffentlichten Brief: "Wie weit ist es in Cottbus gekommen, dass zu solch absurden und absolut verachtenswerten Mitteln gegriffen wird? Die Spieler haben Angst, Angst vor den eigenen Fans."

Bei der 1:3-Niederlage beim SC Paderborn am vergangenen Sonntag hatten einige Cottbuser Anhänger nach dem dritten Gegentor die eigenen Spieler beschimpft und offenbar auch bedroht. Schon am Wochenende zuvor hatten Fans nach der 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock die Abfahrt des Mannschaftsbusses mit einer Blockade zeitweise verhindert.

"Den Leuten, welche sich hiermit angesprochen fühlen, raten wir, sich schleunigst Gedanken zu machen, welchen Effekt solche Aktionen haben und vor allem, wie sie selbst zum Thema Fußball und Energie Cottbus stehen", hieß es in dem Brief weiter: "War Angst jemals ein guter Begleiter? Gehört Angst zu unserem Verein? Nein! Das tut es nicht!"

In der mit "Besorgte Fans des FC Energie" unterzeichneten Mitteilung richteten sich die Verfasser auch direkt an die Mannschaft. "Wir möchten ausdrücklich betonen, dass außer unserem sportlichen Gegner keiner Angst zu haben braucht, dass ihr keinen Gedanken an solch stupide Drohungen verschwenden müsst, auch wenn dies nicht einfach zu sein scheint."

Energie hat drei Spieltage vor Schluss als Tabellen-14. vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das Team von Trainer Rudi Bommer wartet seit acht Spielen auf einen Sieg.