Madrid (SID) - Atlético Madrid und Sporting Lissabon dürfen vom Einzug ins Finale der Europa League träumen. Atlético bezwang den Ligakonkurrenten FC Valencia im Halbfinal-Hinspiel mit 4:2 (1:1) und hat damit ebenso eine gute Ausgangsposition für das Wiedersehen am Donnerstag wie Sporting. Die Portugiesen bezwangen Athletic Bilbao mit 2:1 (0:0).

Torjäger Falcao (19./78.), der Brasilianer Miranda (49.) und Adrián López Álvarez (54.) trafen für Atlético, das im Viertelfinale Hannover 96 ausgeschaltet hatte. Für Valencia glich Jonas in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. In der Nachspielzeit gelang Ricardo Costa sogar noch das wichtige 2:4 für Valencia.

In Lissabon drehten Emiliano Insua (75.) und Diego Capel (80.) erst spät die Partie, nachdem Jon Aurtenetxe (54.) zunächst den Schalke-Bezwinger aus Bilbao in Führung gebracht hatte.

Den Grundstein zu Madrids zehntem Sieg in Folge im Europapokal legte Torjäger Falcao. Der Kolumbianer erzielte seine Treffer 31 und 32 für Atlético in der laufenden Saison. Erst vor einem Jahr hatte Falcao mit seinem Ex-Klub FC Porto die Europa League gewonnen, beim damaligen 1:0-Finalsieg gegen Sporting Braga erzielte er den entscheidenden Treffer.

Auch vom Ausgleich mit dem Pausenpfiff ließ sich die Mannschaft um den ehemaligen Bremer Diego nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Doppelpack gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone Chancen beinahe im Minutentakt, nicht zuletzt der starke Diego vergab aber mehrfach. Spätestens nach Falcaos zweitem Streich hat Madrid gute Aussichten, die Trophäe nach 2010 ein zweites Mal zu gewinnen, auch wenn Valencia noch verkürzte.

In Lissabon ging es erst nach der Pause richtig rund. Nach der Gästeführung wachte Sporting auf und stellte in der Schlussviertelstunde den achten Heimsieg in der Europa League in Folge doch noch sicher. In der Schlussphase hatten die Grün-Weißen sogar das 3:1 auf dem Fuß, vergaben jedoch mehrfach.

Das Finale findet am 9. Mai 2012 in Bukarest statt. In der Geschichte der Europa League und seines Vorgängers UEFA-Pokal gab es bislang achtmal ein Finale zwischen zwei Mannschaften aus einem Land. Erst im vergangenen Jahr hatte der FC Porto seinen portugiesischen Konkurrenten SC Braga im Endspiel mit 1:0 bezwungen.