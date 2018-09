Annecy (Frankreich) (SID) - Bertrand Gille vom deutschen Handball-Meister HSV Hamburg ist am Mittwoch im französischen Annecy erfolgreich an seiner verletzten rechten Schulter operiert worden. Ob der Kreisläufer mit der französischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in London teilnehmen kann, soll sich aber erst in drei Wochen bei einer weiteren Untersuchung bei seinem Arzt Laurent Lafosse heraustellen.

Bereits vor der Operation stand fest, dass Gille wegen des Sehnenanrisses kein Spiel mehr für die Hamburger bestreiten kann. Zusammen mit seinem Bruder Guillaume verlässt der Franzose die Hanseaten zum Saisonende nach zehn Jahren und wechselt zum heimischen Klub HC Chambery.