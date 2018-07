Flensburg (SID) - Handball-Nationalspieler Holger Glandorf ist in Folge der umstrittenen Behandlung im Rahmen der Länderspiele gegen Dänemark Anfang April zum dritten Mal operiert worden. Das gab sein Verein, die SG Flensburg-Handewitt bekannt.

"Holger Glandorf befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Der Rückraumspieler kam am 8. April mit hohen Entzündungswerten und Fieber ins Krankenhaus. Grund hierfür ist eine Infektion im Fersenbereich. Seine behandelnden Ärzte gehen nach der heutigen dritten Operation davon aus, dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet", schrieben die Flensburger am Donnerstag auf ihrer Homepage: "Derzeit braucht der Spieler vor allem Ruhe. Ob und zu welchem Zeitpunkt er den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit laut behandelnden Ärzten noch nicht konkret zu sagen."

Der Klub bestätigte zudem, dass er wie angekündigt gemeinsam mit dem Spieler einen Rechtsanwalt als rechtlichen Beistand beauftragt hat.

Flensburgs Rückraum-Star war vor den beiden Test-Länderspielen gegen Europameister Dänemark Anfang April eine Cortison-Spritze verabreicht worden, die eine Infektion und hohes Fieber ausgelöst hatte. Die Wunde musste gereinigt werden, der Eiter soll eine halbe Tasse gefüllt haben. Einen zweiten Eingriff hatte Glandorf am Montag erfolgreich überstanden.

"Nachdem in den letzten Tagen Fragen gestellt worden sind, warum der Spieler die Behandlung hat vornehmen lassen, so ist dazu seitens der SG und des Spielers zu erklären, dass die Behandlung zumindest nicht vorgenommen worden wäre, wenn der Spieler gewusst hätte, dass entsprechend komplizierte Folgen eintreten könnten", sagte Rechtsanwalt Olaf Matlach.

In den vergangenen Tagen hatten die Flensburger noch rauere Töne angeschlagen. "Die medizinische Abteilung des Deutschen Handballbundes ist eine schiere Katastrophe", sagte SG-Geschäftsführer Holger Kaiser. Bei den Begegnungen gegen Dänemark wurde die DHB-Auswahl pikanterweise vom Arzt des Flensburger Lokalrivalen THW Kiel, Detlev Brandecker, betreut. Gewinnen beide Klubs beim Final Four des DHB-Pokals ihre Halbfinals am 5. Mai, dann treffen sie aufeinander. Glandorf fällt für den Rest der Saison aus.