New York (dpa) - Mit ungewöhnlich klaren Worten hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dem Regime in Syrien vorgeworfen, es halte sich nicht an den vereinbarten Friedensplan. Bislang gebe es von den syrischen Behörden «kein klares Signal», heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Die Zahl der gewaltsamen Zwischenfälle habe in den vergangenen Tagen wieder stark zugenommen. Heute wurden in Syrien nach Angaben von Aktivisten 16 Menschen von den Regierungstruppen getötet.

