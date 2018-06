Washington (dpa) - Die USA setzen bei der Bewältigung der Krise in Syrien weiterhin auf diplomatischen wie wirtschaftlichen Druck. Verteidigungsminister Leon Panetta warnte vor einem Militäreinsatz. Eine Militärintervention würde die angespannte Lage verschlimmern und noch mehr Zivilisten in Gefahr bringen. Die Probleme Syriens könnten weder im Alleingang von den USA noch irgendeinem anderen Staat gelöst werden. Die USA würden die syrische Opposition mit Medikamenten und Kommunikationstechnik unterstützen. Washington habe bereits 25 Millionen US-Dollar an Nothilfe für die Bevölkerung gespendet.

