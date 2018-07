Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Scarlett Johansson wird einen festen Platz auf dem «Walk of Fame» erhalten. Nach Mitteilung der Veranstalter wird die Schauspielerin am 2. Mai mit einer Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig im Zentrum Hollywoods geehrt. Johansson bekommt den 2470. Stern auf der Flaniermeile. Anfang Mai läuft in den USA ihr neuer Film «Marvel's The Avengers» an. In Deutschland ist das Comic-Helden-Abenteuer schon ab dem 24. April zu sehen. Zu den bekanntesten Filmen der Schauspielerin gehören «Lost In Translation» und «Match Point».

