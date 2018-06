Berlin (dpa) - Thomas Gottschalk wird nach dem Aus seiner Vorabendserie «Gottschalk Live» eine kreative Pause einlegen. Das sagte die ARD-Vorsitzende Monika Piel der dpa. Dennoch seien Einzelshows für den Moderator im Gespräch. Die ARD macht in der Gestaltung ihres Vorabendprogramms nun eine Rolle rückwärts in alte Zeiten. Vom 11. Juni an trete wieder das Programmschema in Kraft, das vor Gottschalks Einstieg gegolten habe, sagte ein ARD-Sprecher.

