Berlin (dpa) - Gut eine Woche nach der Geburt seiner jüngsten Tochter hat SPD-Chef Sigmar Gabriel die Betreuungsgeld-Pläne scharf kritisiert und der Bundesregierung Verschwendung vorgeworfen. Anstatt Geld in den Ausbau von Kitas und Krippen zu investieren, wolle die Regierung Milliarden für ein sinnloses und schädliches Betreuungsgeld verpulvern. Das sagte er der «Bild»-Zeitung. Er kritisierte fehlende Betreuungsplätze in Deutschland. Überall in Deutschland müssten Eltern ihr Recht auf einen Kitaplatz jederzeit einlösen können. Das sei eine Bringschuld, die der Staat gegenüber Eltern habe.

