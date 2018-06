Berlin (SID) - Die zweifache Turn-Olympiasiegerin Karin Büttner-Janz hat sich gegen ihre Kündigung als Chefärztin für Orthopädie am Berliner Klinik-Konzern Vivantes gewehrt und Klage eingereicht. Der Fall wird am 8. Mai (13.00 Uhr) vor dem Berliner Arbeitsgericht verhandelt. (AZ: 54 Ca 5888/12).

Wie das Gericht mitteilte, soll in der Verhandlung geklärt werden, ob eine gütliche Einigung der Parteien möglich sei oder ob ein Termin zur Verhandlung angesetzt werden muss. Über die Gründe der Entlassung machen beide Parteien unterschiedliche Angaben.

Die in Lübben (Spreewald) geborne Büttner-Janz gewann 1972 bei den Olympischen Spielen in München Gold am Stufenbarren und beim Pferdsprung. Nach ihrer Laufbahn als Leistungssportlerin schlug die 20-malige DDR-Meisterin eine erfolgreiche Laufbahn als Ärztin ein. Zuletzt leitete sie zwei Kliniken in Berlin. Zudem war sie an der Erfindung einer künstlichen Bandscheibe beteiligt.