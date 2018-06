's-Hertogenbosch (SID) - (SID) - Die deutschen Springreiter haben zum Auftakt des Weltcup-Finals im niederländischen 's-Hertogenbosch enttäuscht. Bester deutscher Vertreter in der ersten Qualifikation war Marcus Ehning (Borken), der nach einem Abwurf mit Sabrina den neunten Platz belegte.

Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) musste sich mit Chaman nach zwei Abwürfen und einer schwachen Zeit mit dem 28. Rang zufrieden geben. Nur zwei Ränge besser platziert war Titelverteidiger Christian Ahlmann (Marl) mit Taloubet Z. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) erreichte mit Souvenir den 14. Platz, Marco Kutscher (Riesenbeck) landete mit Satisfaction auf Rang 23.

Sieger wurde Rich Fellers aus den USA. Der 52-Jährige aus dem Bundesstaat Oregon kam mit Fleixible bei der ersten wichtigen Prüfung in den Brabant-Hallen in 60,26 Sekunden auf den schnellsten Nullfehlerritt. Platz zwei ging an Steve Guerdat (Schweiz) mit Nino Des Buissonnets (61,94 Sekunden), Dritter wurde Rik Hemeryck (Belgien/62,66) mit Quarco de Kerambars.

Am Freitag findet die zweite Qualifikation statt, Sonntag (14.00 Uhr) wird dann im Finale der diesjährige inoffizielle Hallen-Champion ermittelt.