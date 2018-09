Frankfurt/Main (SID) - Ex-Weltmeister Daniel Unger hat seine Teilnahme an den Triathlon-Europameisterschaften in Israel (20. bis 22. April) absagen müssen. Der Weltmeister von 2007 leidet an einer Magen-Darm-Infektion. "Nach anfänglichen Hoffnungen, noch in Israel starten zu können, haben Sinn und Verstand doch noch gesiegt und ich habe den Flug nicht angetreten", sagte der 34-Jährige der Schwäbischen Zeitung.

Unger hatte ein Team der Deutsche Triathlon Union (DTU) aus Nachwuchsathleten und zuletzt angeschlagenen Sportlern anführen sollen. Wegen der Olympischen Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August) findet die EM über die olympische Distanz (1,5 km schwimmen, 40 km radfahren, 10 km laufen) in diesem Jahr früher als gewohnt statt. Die Elite-Starter der DTU befinden sich auf Mallorca in ihrer Olympia-Vorbereitung.