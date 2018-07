Mainz/Schweinfurt (dpa) - Im Tarifkonflikt um rund 3,6 Millionen Beschäftigte der deutschen Metall- und Elektroindustrie scheinen massive Warnstreiks kaum noch vermeidbar.

Begleitet von ersten Arbeitsniederlegungen in Thüringen lehnte die IG Metall am Donnerstag abermals die Offerten der Arbeitgeber für die Tarifgebiete Bayern und Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen) als «Mogelpackung» ab. Die regionalen Arbeitgeberverbände hatten das bereits am Mittwoch in Düsseldorf vorgelegte Angebot wiederholt.

Bereits vor den Gesprächen für das Tarifgebiet Mitte in Mainz hatte es am Donnerstagmorgen die bundesweit ersten Warnstreiks der Tarifrunde gegeben. In Thüringen legten am Morgen rund 1500 Beschäftigte für rund eine Stunde die Arbeit nieder, wie die IG Metall berichtete. In Thüringen wie auch in den anderen ostdeutschen Ländern gilt die bis zum 28. April währende Friedenspflicht der West-Tarifverträge nicht, so dass dort bereits seit Anfang April Warnstreiks rechtens sind. In der nächsten Woche will die IG Metall unter anderem in Sachsen-Anhalt dazu aufrufen.

Die Gewerkschaft verlangt in einem Paket 6,5 Prozent mehr Geld sowie die unbefristete Übernahme aller Ausgebildeten und mehr Mitsprache beim Einsatz von Leiharbeitern. Das am Mittwoch erstmals für Nordrhein-Westfalen vorgelegte Angebot der Arbeitgeber von 3 Prozent mehr Geld bei einer längeren Laufzeit lehnten die Arbeitnehmervertreter als ungenügend ab. Am Donnerstagabend hatten noch Gespräche in dem häufig als Pilotbezirk hervorgetretenen Baden-Württemberg begonnen.

Das Angebot sei eine «Provokation, die so nicht verhandelbar ist», sagte der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler am Donnerstag in Schweinfurt: «Damit wird es massive Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie geben.» Der Frankfurter Bezirkschef Armin Schild bezeichnete das Angebot als «Mogelpackung». Besonders enttäuschend sei die Blockade bei den Forderungen zu unbefristeten Übernahmen und in Bezug auf Leiharbeit.

Die Arbeitgeber forderten auch mehr Flexibilität der Arbeitnehmer - konkret: Zum Ausgleich der höheren Kosten müsse die Arbeitszeit für bis zu 25 Prozent der Stammbeschäftigten auf 40 Stunden pro Woche erhöht und die Fristen für Zeitarbeitsverträge verlängert werden können. «Das ist aus unser Sicht ein vernünftiges Angebot mit einer deutlichen Reallohnsteigerung», sagte die Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke nach der dritten Runde der Tarifverhandlungen.

In Mainz verteidigte Verhandlungsführer Eduard Kulenkamp das Angebot der Metall-Arbeitgeber als «fair und ausgewogen». Prognosen zufolge werde die wirtschaftliche Entwicklung 2012 und 2013 schwächer ausfallen als im vergangenen Jahr. «Wir haben deutlich gemacht, dass wir unser Angebot nicht verändern», sagte er.

