Berlin (dpa) - Zahlreiche Sternschnuppen sausen in dieser Woche vom Himmel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreicht der Strom der Lyriden sein Maximum.

Dort wo der Himmel klar ist, bekommen Laien laut Jost Jahn von der Vereinigung der Sternfreunde in dieser Nacht etwa zwölf Sternschnuppen in der Stunde zu sehen. Während im Norden und in der Mitte Deutschlands die Chancen auf freie Sicht gut sind, sagt der Deutsche Wetterdienst für den Süden Schmuddelwetter voraus.

Die Lyriden sind rasend schnell: Sie legen Jahn zufolge etwa 49 Kilometer in der Sekunde zurück. Namensgebend ist das Sternbild Leier (Lyra), von dem die Schnuppen scheinbar ausströmen.

