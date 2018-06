Frankfurt/Main (dpa) - Erstmals im April hat der Dax wieder einen Wochengewinn verbucht. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,18 Prozent auf 6750,12 Punkte in das Wochenende.

Nach einer turbulenten Handelswoche und zuletzt zwei verlustreichen Sitzungen hatte die unerwartete Aufhellung des ifo-Geschäftsklimas in Deutschland den Markt wieder gestützt, sagten Börsianer. Binnen Wochenfrist legte der Dax damit um rund zweieinhalb Prozent zu. Die ersten 14 Tage des neuen Quartals hatten dem Leitindex noch Wochenverluste von jeweils deutlich über zwei Prozent beschert. Auch der MDax rückte bis zum Abend um 0,45 Prozent auf 10 649,50 Punkte vor. Für den TecDax aber ging es wegen erneut hoher Verluste bei Nordex leicht um 0,13 Prozent auf 774,92 Punkte nach unten.

Das ifo-Geschäftsklima war leicht von 109,8 Punkten im Vormonat auf 109,9 Zähler gestiegen und hatte damit das sechste Plus in Folge verbucht. «Der ifo-Index hat wie auch schon in den letzten Monaten wieder positiv überrascht und die Erwartungen etwas übertroffen», sagte Händler Markus Huber von ETX Capital. Die Wirtschaftserholung scheine sich nicht nur zu festigen, sondern auch sogar leicht an Fahrt zu gewinnen.

Die konjunktursensiblen Finanzwerte zählten im Dax mit Aufschlägen von je rund zwei Prozent zu den größten Gewinnern. Den Index führten die Papiere von Merck mit einem Plus von 3,30 Prozent auf 86,45 Euro an. Auf der Hauptversammlung des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns bestätigte Vorstandschef Karl-Ludwig Kley den Ausblick für 2012 und versprach wegweisende Effizienzsteigerungen.

MAN-Titel legten moderat um 0,15 Prozent auf 102,45 Euro zu. Wie der Vorstand auf der Hauptversammlung am Freitag überraschend bekannt gab, hatte das Unternehmen im ersten Quartal wegen des starken Wettbewerbsdrucks weniger verdient. Am vergangenen Freitag hatte der Autobauer Volkswagen seinen Anteil an dem Lastwagenbauer noch einmal kräftig aufgestockt. Börsianer diskutieren deshalb vor allem ein mögliches Ausscheiden von MAN aus dem Dax.

MDax-Spitzenreiter waren die Papiere von Krones, die nach einem positiven Analystenkommentars um mehr als fünfeinhalb Prozent zulegten. Im TecDax brachen die Aktien des Windturbinen-Herstellers Nordex wegen eines geplatzten Gemeinschaftsunternehmens um weitere 10,31 Prozent auf 3,445 ein.

Der EuroStoxx 50 schloss um 1,16 Prozent fester bei 2311,27 Punkten, und auch die Leitindizes in Paris und London verbuchten Gewinne. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit rund 0,80 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,38 (Donnerstag: 1,41) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 132,28 Punkte. Der Bund Future sank um 0,14 Prozent auf 140,49 Punkte. Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3192 (1,3086) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7580 (0,7642) Euro.