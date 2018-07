Massenhypnose auf dem Potsdamer Platz in Berlin: Jan Becker, Gewinner der TV-Show «The next Uri Geller» hypnotisiert Teilnehmer eines Experiments - rund 50 Zuhörer eines Radiosenders ließen sich von ihm nacheinander in Tiefschlaf versetzen. Foto: Hannibal

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.