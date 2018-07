Bonn (dpa) - Die deutschen Verbraucher haben im vergangenen Jahr fair gehandelte Produkte im Wert von rund 400 Millionen Euro gekauft. Mit plus 18 Prozent hielt der zweistellige Wachstumstrend der vergangenen acht Jahre an.

Seit 2002 habe sich der Gesamtumsatz verachtfacht, sagte Transfair-Geschäftsführer Dieter Overath in Bonn bei der Vorstellung des Jahresberichts 2011/2012. Maßgebend für den kräftigen Zuwachs im vergangenen Jahr seien die Eigenmarken des Handels gewesen. Wichtigste Wachstumstreiber waren Kaffee, Blumen und Bananen.

So wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 8800 Tonnen fair gehandelten Kaffees abgesetzt, rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil liegt bei knapp zwei Prozent. Um 59 Prozent auf 11 862 Tonnen stieg der Verkauf von Fairtrade-Bananen, die damit einen Marktanteil von 2,1 Prozent erzielen. Für knapp 30 Millionen Euro kauften die Deutschen über 80 Millionen Blumen aus fairem Handel, was einem Marktanteil von 6,8 Prozent entspricht.

Im vergangenen Jahr kamen 172 neue faire Produkte auf den Markt und 29 Partner wurden hinzugewonnen. Damit bieten gegenwärtig in Deutschland rund 200 Lizenznehmer knapp 2000 fair gehandelte Produkte an. Deutliche Absatzsteigerungen wurden bei Süßwaren (+ 132 Prozent), Eiscreme (+82 Prozent) und Mischgetränken (+137 Prozent) registriert. Ein starker Umsatzmotor ist die Gastronomie. Knapp ein Drittel des fair gehandelten Kaffees geht in Bäckereien, Cafés, Mensen oder Kantinen über die Theke.

Fairtrade-Pressemitteilung