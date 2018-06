Islamabad (dpa) - Ein Linienflugzeug mit 131 Menschen an Bord ist bei heftigem Regen nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad abgestürzt. Das Flugzeug vom Typ Boeing 737 der privaten Fluglinie Bhoja Airlines kam aus der südpakistanischen Hafenstadt Karachi. Vom Rettungsdienst an der Unglücksstelle heißt es, dass wohl niemand an Bord überlebt habe. Das Flugzeug sei außerdem auf ein kleines Dorf gestürzt. Auch unter den Dorfbewohnern habe es Opfer gegeben. Insgesamt geht der Rettungsdienst von 150 Toten aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.