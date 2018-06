Mannheim/Espoo (dpa) - In seinem seit Jahren andauernden Streit mit den Handy-Riesen Nokia hat der deutsche Patentverwerter IPCom am Freitag einen Erfolg vor dem Landgericht Mannheim errungen.

Die Richter stellten die Verletzung eines IPCom-Patents, das zum Grundstock des Funkstandards UMTS gehört, durch Nokia fest. Die Folgen des Urteils sind noch unklar: Nokia erklärte, nur ältere Telefone wären davon betroffen gewesen und will vor das Oberlandesgericht Karlsruhe ziehen. Die im Handel befindlichen aktuellen Nokia-Modelle seien nicht betroffen.

Das deutsche IPCom-Patent DE 199 10 239 B4 beschreibt ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal. Die Technik ist notwendig, damit etwa in Notsituationen Rettungsdienste telefonieren können. Nokia erklärt seit langem, eine eigene Lösung dafür entwickelt zu haben, die das Patent von IPCom nicht verletze. Der Patentverwerter beharrt hingegen darauf, dass man die Technologie gar nicht umgehen könne, weil sie zum Teil des UMTS-Standards erklärt worden sei.

Die Unternehmen streiten auch in Großbritannien - und Nokia verweist auf ein britisches Urteil von Juni 2011, wonach aktuell Nokia-Produkte diese Patentfamilie nicht verletzten.

IPCom hatte die Patentrechte im Jahr 2007 vom Elektrokonzern Bosch gekauft, der in den 80er und 90er Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Datenfunk-Standards UMTS beteiligt war. Das Unternehmen klagt auch gegen den Smartphone-Hersteller HTC. In diesem Konflikt hatte IPCom Ende vergangenen Jahres auch versucht, den Verkauf von HTC-Telefonen mit direktem Vorgehen gegen große Händler zu stoppen.

