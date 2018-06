Karlsruhe (dpa) - Wirtschaftsminister Philipp Rösler weist Kritik der Mineralölkonzerne zurück, seine geplante Benzinpreis-Aufsicht werde ein Bürokratie-Monster. Es gehe um ein Verfahren, das zum Beispiel über eine gemeinsame Internetseite der Tankstellen-Branche aufgebaut werden könne. So wie man heute schon die Daten per E-Mail an die Konzernzentrale sende, könne man auch die Transparenzstelle in 'CC' setzen, sagte Rösler. Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen, das Projekt führe automatisch zu niedrigeren Spritpreisen.

